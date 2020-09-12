Испанские силовики перехватили судно с тонной кокаина

https://static.news.ru/photo/d0f519f0-f50c-11ea-a4d1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Clara Margais/dpa/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Испании перехватили парусное судно Majic из Хорватии у берегов острова Пальма (Канарский архипелаг). На борту корабля обнаружили более тонны кокаина.

Об этом сообщает РИА Новости. Гражданская гвардия взяла судно на абордаж. На борту было трое контрабандистов, все они граждане Хорватии, их задержали. Изъято около 980 пакетов с наркотиками.

Зимой судно наркокурьеров отплыло из Дубровника в Хорватии в Черногорию, затем оно направилось к островам Барбадос и Мартиника в Карибском море. В июне Majic взял курс обратно на Европу и достиг Канарских островов. После этого корабль двинулся в сторону Бразилии, но резко изменил курс и поплыл на юг, вдоль побережья Африки. В Гражданской гвардии рассказали, что в этот момент стало ясно — на судно погрузили наркотики.

Как писал NEWS.ru, в августе полиция Папуа — Новой Гвинеи изъяла кокаин на сумму $86 млн с борта упавшего лёгкого самолёта Cessna 402C.