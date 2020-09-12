Испанские силовики перехватили судно с тонной кокаина

Сотрудники правоохранительных органов Испании перехватили парусное судно Majic из Хорватии у берегов острова Пальма (Канарский архипелаг). На борту корабля обнаружили более тонны кокаина.
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Зимой судно наркокурьеров отплыло из Дубровника в Хорватии в Черногорию, затем оно направилось к островам Барбадос и Мартиника в Карибском море. В июне Majic взял курс обратно на Европу и достиг Канарских островов. После этого корабль двинулся в сторону Бразилии, но резко изменил курс и поплыл на юг, вдоль побережья Африки. В Гражданской гвардии рассказали, что в этот момент стало ясно — на судно погрузили наркотики.
Как писал NEWS.ru, в августе полиция Папуа — Новой Гвинеи изъяла кокаин на сумму $86 млн с борта упавшего лёгкого самолёта Cessna 402C.
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