https://static.news.ru/photo/7f352396-6ea5-11ea-ad5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Сотрудники правоохранительных органов Испании задержали местную жительницу за то, что она покинула дом, несмотря на карантин из-за коронавируса.

Как сообщает в Twitter полиция Каталонии, нарушительница недавно познакомилась с мужчиной через приложение и решила пойти к нему на встречу.

Una dona se salta el confinament per desplaÃ§ar-se al domicili dâun home que acabava de conÃ¨ixer en una app de contactes. Queda denunciada i detinguda per resistÃ¨ncia i desobediÃ¨ncia als agents #quedatacasa pic.twitter.com/nsZyh6rmxz — Mossos (@mossos) March 22, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании за сутки скончались 738 пациентов, заразившихся COVID-19. Европейская страна уже превзошла КНР, откуда началось распространение инфекции, по числу жертв коронавируса. По данным Министерства здравоохранения королевства, врачам удалось выявить 47 610 инфицированных, 3434 пациента скончались. Из больниц по выздоровлении выписаны 5367 человек, в отделениях интенсивной терапии находятся 3166 заражённых.

На 25 марта в мире число заразившихся превышает 424 тысячи человек. Число выздоровевших составляет более 109 тысяч. К летальному исходу заболевание привело в 18,9 тысячи случаев.

В России зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 29 человек, летальных исходов нет.