Испанию заподозрили в нарушении антироссийских санкций В Европарламенте предположили участие Испании в действиях, нарушающих антироссийские санкции

Фото: Lars Klemmer/dpa/Global Look Press

В Европарламенте (ЕП) заподозрили Испанию в нарушении антироссийских санкций. Члены ЕП от Испании Карлес Пучдемонт-и-Касамахо, Антоний Комин-и-Оливерсв и Клара Понсати-и-Обиолс обратились к Европейской комиссии с предположением, что государство участвует в действиях, противоречащих принятым против России ограничениям, сообщает Lenta.ru.

В июне 2023 года была осуществлена очередная прямая танкерная отгрузка нефти из порта Тамань в порт Мотриль. Задействованный танкер имеет полную грузоподъемность 12 970 т. Некоторые страны уже начали принимать меры по прекращению договоренностей, которые обходят санкции против России, — подчеркнули члены ЕП.

Они напомнили, что в июне 2022 года был принят шестой пакет санкций, согласно которому поставки сырой нефти из России ограничиваются с 5 декабря 2022 года, а с 5 февраля 2023 года запрещается экспорт других продуктов нефтепереработки. В связи с этим члены ЕП задались вопросами, знала ли Европейская комиссия о произведенной поставке и какие меры будут предприняты, чтобы остановить подобные действия.

Какие меры будут приняты, чтобы остановить действия, подобные этому, в обход санкций против России? Может ли она объяснить, как она взаимодействует с испанскими национальными и портовыми властями по этому вопросу? — уточняется в обращении.

Государственный комитет нацбезопасности Киргизии (ГКНБ КР) ранее заявил, что проверит своих экспортеров на предмет нарушения санкций, введенных против России. Представители комитета подчеркнули, что ни власти Киргизии, ни государственные компании страны не занимаются поставками подсанкционной продукции в РФ.