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Испания отправила 10 самолётов с вооружением для Украины

Министр обороны Испании Роблес отчиталась об отправке 10 самолётов с вооружением для Украины
16:22, 31 марта 2022
Испания отправила 10 самолётов с вооружением для Украины Фото: JesÃ�S HellÃ�N/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила об отправке десяти самолётов с вооружением для Украины с момента начала российской специальной военной операции, сообщили РИА Новости. Она отметила, что Испания готова отправлять такие грузы для Украины всегда, когда украинские власти об этом попросят.

На настоящий момент мы отправили десять самолетов с наступательным вооружением. Мы всегда говорили: мы будем отправлять этот материал для законной обороны всегда, когда Украина будет просить, — заявила Роблес.

По её словам, подобные поставки должны «поспособствовать скорому наступлению мира». Она подчеркнула, что Испания также занимается поставкой гуманитарной помощи для Украины.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков в эфире Первого канала заявил, что конвои с вооружением, которые прибывают на Украину, могут стать целями для российских военных. Он добавил, что передача Киеву вооружения только усложняет нынешнее положение.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что страны Запада, снабжающие Украину летальным оружием, создают угрозу для самих себя. По его словам, поставки переносных зенитно-ракетных комплексов могут представлять опасность для гражданской авиации в украинском небе.

Как сообщали ранее в Белом доме, бюджетный план США на следующий финансовый год предполагает выделение почти $1 млрд помощи Украине по линии Госдепартамента, Агентства США по международному развитию и Пентагона для yдовлетворения возникающих потребностей, связанных с безопасностью, энергетикой, кибербезопасностью, дезинформацией, макроэкoномической стабилизацией и устойчивостью гражданского общества.

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