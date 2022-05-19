Испания заявила о первых семи случаях заражения оспой обезьян

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Минздрав Испании предварительно подтвердил выявление первых семи случаев заражения оспой обезьян. Они зафиксированы в автономном сообществе Мадрид, пишет El Pais.

Для подтверждения заболевания необходимо провести генетическое секвенирование, итоги которого станут известны в четверг, 19 мая. По сообщению властей Мадрида, в сообществе насчитывается ещё 22 пациента с подозрением на заражение вышеуказанным вирусом. За последние два дня число людей, обратившихся в больницы с подозрением на оспу, составило от 40 до 50 человек.

Случаи заражения вирусом уже были выявлены в Португалии и Британии. Это редкое заболевание, которое встречается в отдалённых районах в центре и на западе Африки. Оно передаётся человеку от грызунов и приматов, вторичное распространение путём передачи от человека к человеку носит ограниченный характер.

Ранее агентство по здравоохранению Великобритании сообщило о выявлении ещё двух новых случаев заражения оспой обезьян в стране. Число заболевших в стране достигло уже девяти человек.