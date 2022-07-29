Испания заявила о первом случае смерти от оспы обезьян

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Минздрав Испании подтвердил первый в стране случай смерти от оспы обезьян. Всего в стране было выявлено порядка 4,3 тыс. заболевших, сообщает агентство EFE.

ВОЗ 23 июля объявила вспышку оспы обезьян ЧС в области здравоохранения. На сегодня в мире выявлено более 21 тыс. заболевших оспой обезьян в 78 странах. При этом более 70% инфицированных зарегистрированы в Европе.

Между тем власти Сан-Франциско объявили режим чрезвычайной ситуации на фоне распространения в городе оспы обезьян. В заявлении мэра города Лондона Брида говорится, что вирус не распространяется так же быстро, как COVID-19, однако налицо рост количества случаев заражения.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус призвал гомосексуалов сократить число сексуальных контактов, чтобы предотвратить распространение оспы обезьян.