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Европа

Испания запретила использовать вакцину AstraZeneca для пожилых

06:27, 06 февраля 2021 10
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

В Испании максимальный возраст вакцинации от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca и Оксфордского университета установлен на уровне 55 лет. Такое решение приняло Министерство здравоохранения страны.

В сообщении ведомства говорится, что вакцинацию смогут пройти граждане старше 18 лет.

Первые дозы препарата должны поступить в страну в эти выходные. В первую очередь, вакцинировать будут медиков и социальных работников. Помимо AstraZeneca, в Испании также прививают препаратами Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

Препарат от AstraZeneca одобрен для применения в ЕС, рекомендован к использованию для людей старше 18 лет. При этом, как отмечает Европейское агентство лекарственных средств, испытания вакцины не проводились на людях старше 55 лет и данных об эффективности средства для более пожилой категории граждан нет.

Средняя эффективность вакцины AstraZeneca была определена на уровне 70%.

Ранее NEWS. ru писал о том, что человечество преодолеет пандемию коронавируса не раньше, чем через семь лет, если нынешние темпы вакцинации не изменятся.

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