Испания запретила использовать вакцину AstraZeneca для пожилых

https://static.news.ru/photo/ef0522b4-c3f7-11ea-a503-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

В Испании максимальный возраст вакцинации от коронавируса препаратом от компании AstraZeneca и Оксфордского университета установлен на уровне 55 лет. Такое решение приняло Министерство здравоохранения страны.

В сообщении ведомства говорится, что вакцинацию смогут пройти граждане старше 18 лет.

Первые дозы препарата должны поступить в страну в эти выходные. В первую очередь, вакцинировать будут медиков и социальных работников. Помимо AstraZeneca, в Испании также прививают препаратами Pfizer и BioNTech, а также Moderna.

Препарат от AstraZeneca одобрен для применения в ЕС, рекомендован к использованию для людей старше 18 лет. При этом, как отмечает Европейское агентство лекарственных средств, испытания вакцины не проводились на людях старше 55 лет и данных об эффективности средства для более пожилой категории граждан нет.



Средняя эффективность вакцины AstraZeneca была определена на уровне 70%.

Ранее NEWS. ru писал о том, что человечество преодолеет пандемию коронавируса не раньше, чем через семь лет, если нынешние темпы вакцинации не изменятся.