https://static.news.ru/photo/9cd66352-67ab-11ea-942f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Oscar J. Barroso/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ночь на 17 марта в Испании вводятся дополнительные меры в связи с эпидемией коронавируса — пересечь сухопутные границы страны смогут только испанцы и те, у кого есть вид на жительство.

Соответствующее решение приняло руководство страны. Иностранцы смогут въехать на территорию Испании только в экстренных случаях.

Будет разрешено пересечение сухопутной границы испанским гражданам и тем, кто докажет форс-мажорные обстоятельства и ситуацию крайней необходимости, — передаёт РИА Новости слова главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласки.

Ограничения вступят в силу в 00:00 часов 17 марта (2:00 мск). Они не распространяются на жителей приграничных районов, работающих на испанской территории и иностранных дипломатов.

Ранее NEWS.ru писал о том, что супруга испанского премьера Педро Санчеса — Бегонья Гомес оказалась инфицирована коронавирусом COVID-19. Анализы 45-летняя женщина сдавала в мадридской резиденции главы правительства — дворце Монклоа.