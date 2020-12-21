Испания призвала ЕС действовать вместе в связи с новым штаммом COVID-19

https://static.news.ru/photo/d102c5d2-42d2-11eb-83f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Испании призвали руководство Европейского союза выработать совместную программу действий в связи с распространением новой мутации коронавируса.

Соответствующий запрос Мадрид направил председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Цель — защитить права граждан стран ЕС скоординированно, избегая одностороннего подхода, — отмечается в документе.

Там говорится, что испанское правительство ожидает от европейских властей быстрого ответа. При этом, если ответа не будет, Мадрид будет действовать самостоятельно для защиты прав граждан Испании, передаёт РИА Новости.

Ранее власти Италии приняли решение о закрытии авиационного сообщения с Великобританией в связи с распространением новой мутации коронавируса. Также границу с Великобританией из-за нового штамма COVID-19 планируют закрыть Франция, Германия, Нидерланды и Бельгия. Аналогичные меры рассматривают в Израиле.

Накануне британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщают, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой, писал NEWS.ru.