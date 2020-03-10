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Власти Болгарии рассчитывают получить от Евросоюза финансовую помощь в размере €130 млн для борьбы с возможным притоком мигрантов с территории Турции. Об этом заявил глава правительства страны Бойко Борисов.

Премьер-министр рассказал, что просьба о предоставлении средств будет озвучена во время экстренного совещания лидеров стран ЕС, которое пройдёт 11 марта в формате видеоконференции. Бойко пояснил, что полученные от Евросоюза деньги...