Фото: Markus Mainka/picture alliance/Global Look Press

Испанское правительство запретило прямое авиасообщение с аэропортами Италии. Мера принята на фоне распространения вируса нового типа на территориях двух европейских стран.

Запрет будет действовать в период с 11 по 25 марта, уточняет El Pais.

Ранее NEWS.ru писал, что власти Австрии закрыли въезд в страну из Италии. По словам канцлера Себастьяна Курца, попасть в республику смогут лишь люди, имеющую медицинскую справку об отсутствии коронавирусной инфекции в их организме.

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