Испания поставит Украине наступательное оружие

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Испанский премьер-министр Педро Санчес заявил, что Мадрид принял решение поставлять в Киев наступательное вооружение. Он поддержал активизацию Европейского фонда мира для поставок Евросоюзом оружия Украине, передаёт РИА Новости.

Хочу заявить, что Испания также передаст украинскому сопротивлению наступательное вооружение. <...> Мы также поддерживаем активизацию Европейского фонда мира для поставок оборонительного и наступательного вооружения Европейским союзом Украине. Испания — четвёртый донор этого фонда, — сказал премьер.

Ранее Санчес сообщил, что Мадрид отказывается поставлять оружие Киеву напрямую и намерен участвовать в военной помощи только через Европейский фонд мира, Испанское правительство также выделит Украине 20 тонн гуманитарной помощи.

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк совместно занимаются разработкой пакета финансовой поддержки Украины. Её размер составит $3 млрд.

26 февраля президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь в размере $600 млн, в том числе $350 млн на оборону.

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок сообщила, что власти Германии предоставили гуманитарную помощь Киеву в размере €15 млн. По её словам, жители Украины смогут быстро получить всё самое необходимое.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что страны-партнёры оказали Украине военную помощь в размере $1,5 млрд.