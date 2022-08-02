Испания передумала отправлять ВСУ танки Leopard 2A4 Глава Минобороны Испании Роблес сообщила о невозможности отправить танки Leopard 2A4 на Украину

Фото: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Global Look Press

Глава Минобороны Испании Маргарита Роблес сообщила о невозможности отправки танков Leopard 2A4 на Украину. Министр обосновала причину отказа поставок тем, что военная техника находится в «плачевном» состоянии. Роблес указала, что об этом стало известно после того, как специалисты провели проверку танков, пишет «Газета.ru» со ссылкой на ТАСС. Напомним, что испанское военное ведомство намеревалось передать Киеву 10 танков Leopard 2A4 и около 20 бронетранспортеров.

Сегодня мы рассматриваем все возможности, но я уже могу сказать, что Leopard, которые не используются в Сарагосе много лет, невозможно отправить, потому что они находятся в абсолютно плачевном состоянии. Были соответствующие проверки, и они находятся в состоянии, в котором их нельзя использовать, — заявила Роблес.

Немецкий танк Leopard 2A4 оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, а также двумя пулеметами MG3. У танка есть лазерный прицел с тепловизором. Внутри него могут поместиться четыре члена экипажа.

Ранее в Der Spiegel написали о том, что спустя месяц после поставки немецких артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000 Киеву техника уже нуждается в ремонте. Военнослужащие Германии считают, что проблемы связаны со слишком интенсивным использованием гаубиц украинскими солдатами, из-за чего механизм перезарядки установок перегревается и приходит в негодность.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Украина получила от Германии реактивные системы залпового огня (РСЗО) MARS-II. Данные РСЗО представляют собой лицензионные копии американских систем М270.