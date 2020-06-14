Испания откроет границы со странами Шенгенской зоны 21 июня

https://static.news.ru/photo/c8e82d74-ae35-11ea-a5ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Terron/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Испании решило открыть границы со странами Шенгенской зоны с 21 июня. В их число не входит только Португалия, жителям которой Испания разрешит въезд с 1 июля.

С 21 июня карантинное обязательство будет отменено и для путешественников, въезжающих в Испанию, — сообщает газета El Pais.

Ограничения на въезд туристов из стран, находящихся за пределами Шенгенской зоны, в том числе из США и России, власти Испании планируют снять 1 июля.

Испания стала одной из наиболее пострадавших стран от пандемии коронавируса. В стране было выявлено свыше 243,6 тыс. заболевших, более 27,1 тыс. пациентов умерли.

Как писал NEWS.ru, в Италии с июня туристам из стран ЕС разрешено свободно въезжать в страну, не проходя тестирование на коронавирусную инфекцию и не предоставляя медицинские справки. Тем не менее власти Сардинии, Апулии и Базиликаты ввели собственные правила предварительной регистрации для путешественников. Планирующие отдохнуть в Сардинии должны до поездки прислать копию паспорта, а также заполнить детальную анкету о месте проживания в регионе, а за два дня до поездки подтвердить отсутствие коронавируса. В Апулии требуют отправить в местные органы здравоохранения форму «самоотчёта о коронавирусе». Туристов просят вести учёт всех людей, с которыми они контактируют в течение 30 дней после прибытия в регион. Отправляющиеся в Базиликату также обязаны заполнить форму о состоянии здоровья. Это касается даже местных жителей, которые вернулись из-за границы.