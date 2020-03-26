https://static.news.ru/photo/0996cdd0-6e8a-11ea-9207-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

В Испании за сутки скончались 738 пациентов, заразившихся COVID-19. Европейская страна уже превзошла КНР, откуда началось распространение инфекции, по числу жертв коронавируса.

По данным Министерства здравоохранения королевства, врачам удалось выявить 47 610 инфицированных, 3434 пациента скончались. Из больниц по выздоровлении выписаны 5367 человек, в отделениях интенсивной терапии находятся 3166 заражённых, передаёт El Mundo.

Наибольшее число пациентов с коронавирусом и умерших от заболевания зарегистрировано в Мадриде. В столице Испании из-за высокой загруженности похоронных бюро для хранения тел стали использовать торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo, писал NEWS.ru.