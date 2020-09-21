Испания направит военных на борьбу с коронавирусом в Мадриде

Власти Испании направят военнослужащих в столичный регион для помощи в борьбе с распространением COVID-19.
Глава правительства сообщества Мадрид Исабель Диас Аюсо и премьер-министр страны Педро Санчес заявили, что столица нуждается в «специальном плане»,
Как сообщал NEWS.ru, с 21 сентября в Мадриде и его окрестностях действуют дополнительные ограничения для упреждения распространения COVID-19. Новые меры ввели в 37 районах столичного региона, между ними ограничено перемещение. Исключение делается для посещения больниц, работы или школы, а также для визитов к больным родственникам. Закроются общественные парки, а вместимость магазинов и других коммерческих объектов ограничат на 50%.
За всё время пандемии в Испании выявили 659 334 случая коронавирусной инфекции, жертвами COVID-19 стали 30 495 человек.
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