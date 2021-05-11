Испания начала выдавать шенгенские визы гражданам России

https://static.news.ru/photo/61af87fc-b2f2-11eb-acda-96000091f725_660.jpg Фото: Valentin Wolf/imagebroker.com/Global Look Press

С 12 мая Испания начала выдавать гражданам России шенгенские визы. Данная информация обнародована на официальном портале визового центра европейской страны.

В сообщении содержатся сведения для путешественников по правилам приёма документов на туристические краткосрочные визы типа C. Теперь россияне могут только лично подать все необходимые бумаги на продление двух-, трёх- и пятилетних шенгенских виз.

Также в памятке говорится, что разрешение на въезд в Испанию могут получить и те граждане, у которых до этого была открыта шенгенская виза любого другого государства. Кроме того, документы будут приняты у россиян, владеющих проездными документами, длительность которых превышает срок в один год и закончившихся в период с 2018-го по 12 мая 2021 года. С 1 июня Испания начнёт продлевать годичные визы.

В апреле текущего года появилась информация, согласно которой государства Шенгенского союза могут расширить требования для получения виз. В том числе гипотетические нововведения касаются предоставления отрицательного теста на коронавирус.

Ранее стало известно, что США с 12 мая россиянам перестанут выдавать все виды виз, кроме дипломатических. Американская дипмиссия сокращает объём консульских услуг. Больше заявки на визу подать нельзя, сказано в заявлении дипломатов.

Посольство отметило, что это вынужденная мера из-за российских санкций, введённых в ответ на ограничительные меры со стороны США. Россия ответила на агрессивные действия американцев в конце апреля.