Испания начала принимать привитых от коронавируса туристов

https://static.news.ru/photo/5d0b29c4-c768-11eb-9801-96000091f725_660.jpg Фото: Jürgen Wiesler/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Испании с 7 июня разрешили въезд в страну туристам, прошедшим полный цикл вакцинации от COVID-19. Как сообщает MK.RU, разрешение распространяется на граждан, привитых вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, а также китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

Для поездки в Испанию полный курс вакцинации необходимо завершить не позже чем за неделю до планируемого путешествия.

Пока страну не смогут посетить граждане Бразилии, Индии и ЮАР из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах.

Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в список не вошли.

Ранее сообщалось, что Греция продлила до 14 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян. Въезжающим в страну туристам не нужно проходить карантин или предъявлять сертификат вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, или справку о перенесённом заболевании коронавирусом и наличии антител.