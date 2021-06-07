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Европа

Испания начала принимать привитых от коронавируса туристов

11:04, 07 июня 2021
Фото: Jürgen Wiesler/imageBROKER.com/Global Look Press

Власти Испании с 7 июня разрешили въезд в страну туристам, прошедшим полный цикл вакцинации от COVID-19. Как сообщает MK.RU, разрешение распространяется на граждан, привитых вакцинами Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen, одобренными Европейским агентством лекарственных средств, а также китайскими препаратами Sinopharm и Sinovac-Coronavac.

Для поездки в Испанию полный курс вакцинации необходимо завершить не позже чем за неделю до планируемого путешествия.

Пока страну не смогут посетить граждане Бразилии, Индии и ЮАР из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах.

Российские вакцины «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» в список не вошли.

Ранее сообщалось, что Греция продлила до 14 июня порядок въезда иностранных граждан, включая россиян. Въезжающим в страну туристам не нужно проходить карантин или предъявлять сертификат вакцинации, или отрицательный ПЦР-тест, или справку о перенесённом заболевании коронавирусом и наличии антител.

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