https://static.news.ru/photo/f470cb36-6c54-11ea-930a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Elsa A Bravo/Global Look Press

Правительство Испании рассматривает возможность продления режима повышенной готовности для противодействия коронавирусу до 11 апреля.

Правительство одобрит продление режима повышенной готовности на территории всей страны до 11 апреля, — заявил премьер-министр страны.

После этого конгресс депутатов (нижняя палата парламента) должен рассмотреть предложенную меру. Премьер Испании считает, что депутаты поддержат продление режима повышенной готовности.

Санчес призвал жителей Испании к «гражданской ответственности и дисциплине». Он подчеркнул, что совместными усилиями стране удастся победить распространение коронавируса в Испании, сообщает ТАСС.

В Испании первый случай заражения COVID-19 был зафиксирован 31 января. После локальной вспышки в Италии количество заболевших в стране начало резко увеличиваться. В настоящий момент в стране зарегистрировано 28 572 случая заражения, умерли 1720 человек, излечились 2125 пациентов.

NEWS.ru писал, что российское посольство в Испании призвало соотечественников возвращаться домой. Улететь в РФ можно рейсом Мадрид — Москва компании «Аэрофлот». В Испании будет сокращено внутреннее и международное сообщение.

По состоянию на воскресенье, 22 марта, коронавирусом в мире заразились 310 882 человека, скончались 13 173, выздоровели 95 129. В России число случаев заражения составляет 367.