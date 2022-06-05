Испания собралась поставить на Украину танки

Фото: Philipp Schulze/dpa/Global look Press

Правительство Испании готово поставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты, пишет газета El País со ссылкой на источники в кабмине королевства. По данным издания, до этого Мадрид предоставлял Киеву только боеприпасы и легкое вооружение, среди которого были гранатометы и пулеметы.

Власти начали подготовку к поставкам танков Leopard и батареи зенитных ракет. Кроме того, правительство страны предложило провести обучение украинских военных правильному обращению с западными танками. Источники сообщают, что занятия могут начаться в Латвии, а продолжиться на территории Испании.

В минувшую пятницу посол Украины в Мадриде Сергей Погорельцев выразил свою благодарность испанскому правительству за то, что в Киев уже было направлено порядка 200 тонн военной помощи. Однако дипломат отметил, что этого количества все еще не хватает. Он добавил, что такого объема оружия достаточно только для двух часов ведения боевых действий.

Ранее стало известно, что Испания планирует увеличить свой военный контингент в восточной части Европы в рамках программы НАТО и разместить в Латвии ЗРК NASAMS. Размещение такого вооружения будет подразумевать увеличение численности испанских военных в Латвии примерно на 100 человек.