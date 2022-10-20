Испания достигла соглашения с Португалией и Францией по трубопроводу Midcat Испания, Франция и Португалия договорились о проекте «зеленого энергетического коридора»

Фото: Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

Испания, Португалия и Франция договорились заменить проект газопровода Midcat через Пиренеи новым «зеленым энергетическим коридором», благодаря которому будет осуществляться поставка газа и водорода из Барселоны в Марсель, заявил глава правительства Испании Педро Санчес, передает ТАСС. Отмечается, что подземный трубопровод будет назван BarMar.

Мы достигли соглашения о замене проекта Midcat новым проектом, который будет называться «зеленым энергетическим коридором», который свяжет Пиренейский полуостров с Францией и, следовательно, с европейским энергетическим рынком, предлагая альтернативу Барселона — Марсель, — сказал Санчес.

Ранее в ходе торгов цена газа в Европе снизилась почти до $1200 за одну тысячу кубических метров впервые с 15 июня. Как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, общее снижение стоимости газа с начала дня составляло более 7%. Снижение цены произошло из-за приближения запасов газа в ЕС к максимуму, установления относительно теплой погоды в регионе и значительно возросшей средней доли ветрогенерации в выработке электроэнергии.

Энергоэксперт Владимир Демидов ранее предположил, что цены на газ в Европе могут опустится до $900, поскольку падение стоимости этого энергоресурса в начале и конце отопительного сезона является типичным. По словам эксперта, в текущий момент цены на СПГ в Европе падают, потому что его стали меньше закупать за рубежом и потому что ЕС увеличили откачку газа из хранилищ.