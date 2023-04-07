Испания доставила норвежские ЗРК NASAMS в Эстонию

Фото: U.S. Navy

ЗРК NASAMS

Испания доставила в Эстонию норвежские зенитно-ракетные комплексы NASAMS с дальностью действия до 120 км, сообщает EADaily. ЗРК будут защищать авиабазу Эмари, где действуют истребители НАТО в рамках сменного патрулирования Альянсом воздушного пространства над странами Прибалтики.

Мадрид осуществил поставку в рамках обязательств перед НАТО. Согласно источникам Минобороны Испании, ЗРК NASAMS будут поставлены на боевое дежурство в Эстонии в течение четырех месяцев.

15 марта Франция передала Эстонии многоцелевую бронированную машину Griffon для уплотнения передовой миссии в Балтийском регионе. Еще 12 новых БТР должны прибыть в регион в ближайшее время для усиления присутствия Франции в рамках расширения миссии.

Парламент Швеции ранее поддержал отправку Украине военной техники и боеприпасов. Об этом говорится в заявлении на сайте законодательного органа. Сумма помощи составит 6,2 млрд шведских крон, или $604 млн. В первую очередь речь идет о танках, артиллерийских системах Archer и боеприпасах.

До этого председатель парламентского оборонного комитета Финляндии Антти Хакканен заявил, что страна готова присоединиться к поставкам вооружения Украине, если остальные страны Евросоюза начнут передавать Киеву танки. Он подчеркнул, что в этом случае государство передаст боевые немецкие Leopard 2.