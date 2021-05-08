Испанцы танцевали на улицах в первую ночь без COVID-ограничений

Жители Испании уличными танцами отметили первую ночь без ограничений на фоне пандемии COVID-19. Режим ЧП действовал в стране в октября 2020-го. Он истёк в 8 мая в 22:00 по местному времени, передаёт газета El País.
В Мадриде в ночь на 9 мая граждане заполнили городские кварталы, а также центральную площадь Пуэрта-дель-Соль. Они взяли с собой спиртные напитки, веселились и скандировали различные лозунги.
âAlcohol, alcohol, hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual!â, coreaba a gritos una multitud en la Plaza del Sol de Madrid. Esta madrugada, tras el fin del estado de alarma, la juerga ha inundado varias capitales espaÃ±olas https://t.co/RpMIjrtFbMpic.twitter.com/wa9XCTXFJx
В Барселоне несколько сотен испанцев собирались в разных частях города ночью, в том числе у здания Верховного суда. Они также устроили танцы, употребляли алкоголь на улицах без масок, пренебрегали социальной дистанцией.
Los agentes trataban de poner coto al consumo de alcohol en la calle y a los lateros les sobraban clientes. Lo mÃ¡s coreado: âLibertad!â. Miles de personas celebran la primera noche sin toque de queda en Madrid desafiando la alta incidencia de la pandemia https://t.co/PiKZHipNwo
Отмена режима ЧП позволит гражданам страны не только посещать бары или собираться на пикники в парке, но и путешествовать между регионами. Ограничительные меры запрещали несрочные поездки, и многие испанцы с нетерпением ждали возможность навестить родных, живущих в других городах.
Ранее сообщалось, что испанская Ла Лига открыла расследование в отношении футболистов «Барселоны», которые в полном составе собрались в доме Лионеля Месси на командный обед. Поводом для проверки называется возможное нарушение коронавирусного протокола. Футболисты команды собрались в доме капитана «Барселоны», чтобы отпраздновать победу в чемпионате Примеры — в последнем туре каталонцы выиграли у «Валенсии» со счётом 3:2. Также обед должен был сплотить коллектив перед важным матчем за чемпионство с «Атлетико», намеченный на 8 мая.