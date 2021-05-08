Испанцы танцевали на улицах в первую ночь без COVID-ограничений

https://static.news.ru/photo/36cc1e30-b0b1-11eb-abdc-96000091f725_660.jpg Фото: menzikulati/twitter.com

Жители Испании уличными танцами отметили первую ночь без ограничений на фоне пандемии COVID-19. Режим ЧП действовал в стране в октября 2020-го. Он истёк в 8 мая в 22:00 по местному времени, передаёт газета El País.

В Мадриде в ночь на 9 мая граждане заполнил и городские кварталы, а также центральную площадь Пуэрта-дель-Соль. Они взяли с собой спиртные напитки, веселились и скандировали различные лозунги.

âAlcohol, alcohol, hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual!â, coreaba a gritos una multitud en la Plaza del Sol de Madrid. Esta madrugada, tras el fin del estado de alarma, la juerga ha inundado varias capitales espaÃ±olas https://t.co/RpMIjrtFbM pic.twitter.com/wa9XCTXFJx — EL PAÃS (@el_pais) May 9, 2021

В Барселоне несколько сотен испанцев собирались в разных частях города ночью, в том числе у здания Верховного суда. Они также устроили танцы, употребляли алкоголь на улицах без масок, пренебрегали социальной дистанцией.

Los agentes trataban de poner coto al consumo de alcohol en la calle y a los lateros les sobraban clientes. Lo mÃ¡s coreado: âLibertad!â. Miles de personas celebran la primera noche sin toque de queda en Madrid desafiando la alta incidencia de la pandemia https://t.co/PiKZHipNwo — EL PAÃS (@el_pais) May 9, 2021

Отмена режима ЧП позволит гражданам страны не только посещать бары или собираться на пикники в парке, но и путешествовать между регионами. Ограничительные меры запрещали несрочные поездки, и многие испанцы с нетерпением ждали возможность навестить родных, живущих в других городах.

Barcelona, Sevilla, Bilbao, Madrid... AsÃ­ se ha vivido el fin del estado de alarma en diversas ciudades espaÃ±olas https://t.co/TvywQOTut9 pic.twitter.com/pjObqU6Npx — EL MUNDO (@elmundoes) May 9, 2021

Ранее сообщалось, что испанская Ла Лига открыла расследование в отношении футболистов «Барселоны», которые в полном составе собрались в доме Лионеля Месси на командный обед. Поводом для проверки называется возможное нарушение коронавирусного протокола. Футболисты команды собрались в доме капитана «Барселоны», чтобы отпраздновать победу в чемпионате Примеры — в последнем туре каталонцы выиграли у «Валенсии» со счётом 3:2. Также обед должен был сплотить коллектив перед важным матчем за чемпионство с «Атлетико», намеченный на 8 мая.