Испанец пытался провести матч между больными COVID-19 и здоровыми людьми

https://static.news.ru/photo/9b553f9c-c9cd-11ea-b020-fa163e074e61_660.jpg Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Полиция испанского автономного сообщества Наварра задержала подозреваемого в попытке организовать футбольный матч между заражёнными коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19) и здоровыми людьми. По данным силовиков, фигурант, используя соцсети, агитировал граждан принять участие в состязании. Его собирались провести 20 июля 2020 года в Памплоне.

Теперь задержанного обвинили в преступлении против здоровья населения. Расследование уголовного дела продолжается, передаёт El Confidencial.

С начала распространения COVID-19 в Испании выявили свыше 260 тыс. случаев заражения, из них более 28,4 тыс. закончились летальным исходом. 150 376 граждан выздоровели. В середине марта в стране ввели режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.

По данным на 19 июля 2020 года в республике заболели за всё время пандемии 19 655 человек. Из них умерли 711. Выздоровели 17 599.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что учёные из Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса обнаружили, что в период пандемии коронавируса у взрослых людей значительно усилился уровень стресса. Симптомы психологического стресса увеличились более чем в три раза — с 3,9% в 2018 году до 13,6% в апреле 2020 года.