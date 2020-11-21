Испанцы провели акцию на машинах против реформы образования

https://static.news.ru/photo/c2beb3de-2cc3-11eb-ba0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Акция против реформы образования в Испании прошла 22 ноября 2020 года в Мадриде. Манифестанты приехали в центр столицы на автомобилях, парализовав движение на одной из ключевых улиц.

Участниками мероприятия стали несколько сотен граждан на личных транспортных средствах. Они проехались по мегаполису под сигналы клаксонов, из окон развевались оранжевые флаги. Митинг поддержали профсоюзы, объединения родителей школьников и представители образовательных учреждений, пишет ТАСС.

Похожие акции состоялись и в других городах королевства. Парламент Испании обсуждает реформу образования, вызвавшую споры в обществе и критику со стороны оппозиции.

Среди инициатив, содержащихся в документах, указывается утрата испанским языком статуса своеобразного лингва франка в школах страны, где в некоторых регионах также говорят на других языках. Власти автономии, в свою очередь, должны будут гарантировать право учеников получать образование на испанском и вторых официальных языках. Кроме того, в тексте испанский не указывается в качестве официального языка страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники правоохранительных органов Парижа задержали 23 протестующих на акции против ущемления свободы прессы. Кроме того, в ходе мероприятия лёгкое ранение получил сотрудник сил правопорядка.

Манифестации против законопроекта прошли и в других городах Франции. Акция протеста в Лилле собрала около тысячи человек. Примерно столько же демонстрантов было в Ренне, в Монпелье насчитали 1,3 тысячи протестующих. В Париже протестующие начали жечь костры и бросать петарды и бутылки в стражей порядка на площади Трокадеро. Сотрудники полиции Парижа были вынуждены применить спецсредства.