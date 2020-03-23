Торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo в Мадриде будут использовать для хранения тел умерших от коронавируса. Это связано с высокой загруженностью похоронных бюро.
В настоящий момент здание закрыто для посетителей из-за карантина,
Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья рассказал об использовании закрытых гостиниц страны. По его словам, здания будут использоваться медицинским персоналом. Все отели попадут в распоряжение национальной системы здравоохранения.
Испания занимает второе место в Европе по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. К 23 марта это число превысило 33 тысячи. Более 2,1 тысячи больных скончались.
Согласно последним данным, число заразившихся в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.
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