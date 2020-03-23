https://static.news.ru/photo/5e08f2f8-6d31-11ea-9b90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

Торгово-развлекательный центр Palacio de Hielo в Мадриде будут использовать для хранения тел умерших от коронавируса. Это связано с высокой загруженностью похоронных бюро.

В настоящий момент здание закрыто для посетителей из-за карантина, передаёт EFE. Центр находится недалеко от полевого госпиталя, размещённого в выставочном комплексе ИФЕМА. Здание оборудовано катком площадью 1,8 тысячи кв. м.

Как ранее писал NEWS.ru, министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья рассказал об использовании закрытых гостиниц страны. По его словам, здания будут использоваться медицинским персоналом. Все отели попадут в распоряжение национальной системы здравоохранения.

Испания занимает второе место в Европе по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. К 23 марта это число превысило 33 тысячи. Более 2,1 тысячи больных скончались.

Согласно последним данным, число заразившихся в мире превышает 343,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стали 14,7 тысячи, выздоровели 97,3 тысячи человек. В России зарегистрировано 438 случаев заражения. Наибольшее число заразившихся — в Москве. За сутки в столице выявили ещё 71 случай. Выздоровели 18 человек.