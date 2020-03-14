https://static.news.ru/photo/95858da4-6633-11ea-a00e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mercedes Menendez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Премьер-министр Испании Педро Санчес рассказал об ужесточении мер против коронавируса. В стране вводятся ограничения на передвижение по всей территории государства.

Жители могут перемещаться по улицам только для покупки продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости. Также из дома можно выйти для посещения работы, супермаркета, больницы, аптеки, банка или родственников, передаёт РИА Новости.

Решение было согласовано на заседании Совета министров после введения состояния повышенной готовности сроком на 15 дней.

Как писал NEWS.ru, Всемирная организация здравоохранения признала коронавирусную инфекцию пандемией, а Европу — её новым очагом. Вирус COVID-19 спровоцировал сильнейший обвал на рынке нефти и фондовых биржах. Страны по всему миру закрывают границы, чтобы остановить распространение болезни.

В мире зафиксировано около 152 тысяч случаев заражения, погибли более 5,7 тысячи человек. Вылечились более 72 тысяч заболевших.