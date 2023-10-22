Испанцам рассказали, что они находятся под диктатом США Испанский министр Беларра заявила, что Мадрид и ЕС находятся под диктатом США

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Испания и весь Евросоюз следуют предписаниям США, заявила испанский министр по социальным правам Ионе Беларра. Таким образом она ответила жителям, которые возмутились решением Мадрида поддержать Израиль. По ее словам, Испания не имеет автономии во внешней политике и поддерживает Иерусалим из-за Вашингтона, пишет Periódico.

Испания и в целом Евросоюз не имеют автономии в своей внешней политике, а просто следуют предписаниям США, которые являются главным союзником Израиля, — заявила Беларра.

Министр выступила против такой политики Испании и призвала Евросоюз перестать быть «соучастником военных преступлений». По ее словам, сообщество должно приложить все имеющиеся усилия и завершить «оккупацию Палестины и спланированный геноцид в секторе Газа». Министр призвала испанские СМИ перестать подавать однобокую точку зрения.

Ранее сообщалось, что Испания вошла в список стран, не осудивших удар Израиля по больнице в секторе Газа. Помимо нее в перечень вошли Франция, Нидерланды, Великобритания и Германия. При этом руководства этих государств призвали провести расследование.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее сообщил, что военная операция в секторе Газа займет не более трех месяцев, по ее окончании палестинское движение ХАМАС будет уничтожено. По его словам, это будет последняя наземная операция ЦАХАЛ в анклаве.