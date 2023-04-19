Исландия выставила условие для допуска к своих берегам субмарин США Исландия разрешила атомным субмаринам США пополнять запасы у своих берегов

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Правительство Исландии разрешило американским атомным субмаринам пополнять запасы у своих берегов. Делать это они смогут, если на борту не будет ядерного оружия, говорится в заявлении кабмина, размещенном на его сайте.

Атомным подводным лодкам ВМС США будет разрешено совершать краткие служебные заходы в Исландию для пополнения запасов и осуществления ротации членов экипажа, — отмечается в заявлении.

В исландском правительстве напомнили, что Исландия и ее территориальные воды «объявлены свободными от ядерного оружия». Власти стран-союзников должны учитывать эту позицию, посылая к берегам Исландии боевые корабли. Именно поэтому американские субмарины будут обслуживать в нескольких километрах от берега. Заходить в порты Исландии они не смогут.

В Рейкьявике объяснили свое решение «повышением безопасности подводной инфраструктуры», в том числе проложенных вокруг острова подводных кабелей.

Ранее американские аналитики National Defense Magazine сообщили, что мировые и региональные державы приближаются к подводной войне с использованием боевых субмарин. На симпозиуме Американского общества морских инженеров по боевым системам они рассказали, что системы обнаружения, отслеживания и уничтожения подводных лодок потенциальных противников США все более усложняются.