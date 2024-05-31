Исландия и Норвегия обязалась давить на Россию Исландия и Норвегия подписали с Украиной соглашения о безопасности

Украина 31 мая подписала соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке с Исландией и Норвегией, сообщается на сайте украинского президента. Отмечается, что в рамках соглашений Рейкьявик и Осло обязались продолжать поддерживать давление на Россию.

Исландия будет продолжать тесно сотрудничать с ЕС в поддержке давления на Россию посредством жестких международных санкций, охватывающих санкции против секторов российской экономики и лиц в Российской Федерации или за ее пределами, поддерживающих войну, либо наживающихся на ней, либо помогающих обходить санкции в третьих странах, — сказано в соглашении с Исландией по аналогии с норвежским документом.

Помимо этого, Исландия и Норвегия обязались продолжать финансовую и военную поддержку Украины. Так, Рейкьявик в течение четырех лет будет выделять Киеву не менее четырех миллиардов исландских крон и транспортировать на Украину военные грузы. В свою очередь Осло намерен предоставить украинской стороне €1,2 млрд военной помощи в 2024 году и продолжит поставлять норвежские системы переносных зенитных ракетных комплексов NASAMS и оборудование к ним.

Ранее газета The Guardian сообщала, что президент Украины Владимир Зеленский вновь отказался от мирных переговоров с Россией. По его словам, переговоры с Москвой якобы являются нереалистичными.