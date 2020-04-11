В борьбе с коронавирусом Исландия решила выбрать путь максимального тестирования населения и отказа от изоляционных мер. Сторонники подхода уверяют, что властям удастся отследить большинство случаев заражения и поместить людей на карантин. Противники убеждены: возможности северной страны ограничены, и единственное, что её ждёт, это перегрузка системы здравоохранения.

Первый подтверждённый случай коронавируса в Исландии был зафиксирован 28 февраля, гораздо позже, чем во многих странах Европы. По состоянию на 11 апреля, официально подтверждено менее двух тысяч случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, вызывающего лёгочную пневмонию COVID-19. К этому моменту в стране проведено уже 33 тысячи тестов при населении порядка 360 тысяч человек. Фактически на коронавирус проверен каждый десятый — таких показателей нет даже в Южной Корее и Германии, которые также делали ставку на охват тестирования. В приоритетном порядке в больницах Исландии, как и везде, сдать тест могут те, у кого есть симптомы заболевания, и кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией или контактировал с заражёнными. Остальные имеют возможность обратиться в лаборатории, помогающие государству проводить политику тотального тестирования. Провериться на коронавирус предлагают и тем, у кого нет никаких симптомов заболевания.

Наши усилия направлены на то, чтобы получить представление о фактическом распространении коронавируса среди населения, в то время, как большинство стран тестируют только лиц с симптомами, — заявил главный эпидемиолог Исландии Торольфур Гуднасон.

По его словам, тестирование ещё на ранних стадиях распространения вируса по стране позволило установить, что число заражённых крайне низкое (около 0,5% населения), а более половины людей с положительным результатом теста были бессимптомными носителями.

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По официальной статистике , более 50% новых случаев заболевания выявляется у людей, которые уже находятся на карантине. Власти предполагают, что Исландия скоро достигнет «состояния плато»: число выздоровевших увеличивается, а прирост новых случаев уменьшается. Тем не менее федеральное руководство регулярно подвергается критике.

Прежде всего, под сомнение ставится возможность Исландии протестировать всё население: сейчас больницы и лаборатории совместно готовы принять около тысячи человек в день. Если не увеличить охват, то процесс рискует растянуться на год. Также критики говорят о том, что страна может столкнуться с ситуацией, которая уже наблюдалась в других государствах при росте числа заражённых: в больницах не хватит мест, медперсонала и аппаратов ИВЛ.

Однако главным камнем преткновения является отсутствие изоляционных мер. В стране продолжают работать школы, университеты, люди могут спокойно выходить на улицы. Даже кафе остаются открытыми с условием ограничения числа посадочных мест.

До конца марта в Исландии не было и серьёзных предписаний относительно массовых мероприятий. Сейчас там можно собираться группами не более 20 человек. При этом людей просят соблюдать меры социального дистанцирования.

Самый спорный момент в принятых мерах — открытые границы и разрешение на въезд иностранным туристам. В отличие от других государств, Исландия не заставляет путешественников не только сидеть на 14-дневном карантине, но и сдавать тест на коронавирус. Фактически любой заражённый турист может передвигаться без ограничений.

Главный эпидемиолог страны утверждает, что иностранцы не представляют опасности — большую часть времени они находятся внутри своей группы и практически не контактируют с местным населением.