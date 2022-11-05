Iskra: ВС России уничтожили пять переданных Грецией Киеву БМП-1

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Российские военные уничтожили пять боевых машин пехоты БМП-1, которые Греция передала украинской армии, сообщает издание Iskra. Один из греческих генералов посетовал на то, что военная техника была предоставлена ВСУ совершенно бесплатно, хотя на ее поддержание в отличном рабочем состоянии были затрачены «сверхчеловеческие усилия».

Греческим военным «больно на сердце» видеть, как БМП-1 греческой армии горят, как факелы, на украинских равнинах, обслуживая режим Зеленского, — говорится в статье.

Авторы материала также обратили внимание на то, что на одном из подбитых БМП виден герб ВС Греции.

В бой их отправили в такой спешке, что даже не успели ни покрасить, ни снять герб. Его так «уважают» в правительстве и руководстве ВС, — отметили они.

По сведениям издания, БМП были уничтожены российскими военными в конце октября при попытке наступления ВСУ Харьковской области. Кроме того, украинские военные потеряли в ходе атаки танк, несколько бронетранспортеров и 150 человек убитыми и ранеными.

Ранее бывший премьер-министр Греции Алексис Ципрас осудил поставки Афинами оружия Украине. Он заявил, что Греция должна стать силой мира и стабильности, а не стороной кризиса. Он также призвал власти страны отказаться от роли аванпоста Запада.