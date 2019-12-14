https://static.news.ru/photo/887923ac-1f37-11ea-9f57-fa163e074e61_660.jpg Антон Поляков Фото: anton.polyakov.98/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский больше не контролирует партию «Слуга народа» и свой офис. С таким заявлением выступил депутат Верховной рады Антон Поляков, которого исключили из пропрезидентской фракции.

Раньше Поляков утверждал, что украинский лидер находится в информационном коконе. Сейчас же политик утверждает, что президент не может разобраться со своими подчинёнными.

Здесь два варианта: либо он уже просто до такой степени не может повлиять на ситуацию, избегает какой-то конкретики, или же он понимает: как бы ни поступил, это сыграет просто в минус ему и фракции, — отметил депутат в интервью изданию «Главком».

Ранее Зеленский обвинил Россию в намеренном обострении конфликта в Донбассе. По его словам, в регионе под обстрелами продолжают гибнуть военнослужащие, задействованные в антитеррористической операции. Он пообещал обсудить ситуацию в ходе консультаций с европейскими партнёрами в Брюсселе, писал NEWS.ru.