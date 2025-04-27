Ирландский журналист раскритиковал Джонсона за слова о Путине Журналист Боуз осудил Джонсона за призыв к Трампу надавить на Путина

Ирландский журналист Чей Боуз осудил в соцсети X бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона за призыв к главе Белого дома Дональду Трампу надавить на российского президента Владимира Путина. Он отметил, что именно экс-глава британского правительства помешал достижению мира на Украине, а также назвал политика мошенником. Так он отреагировал на статью Джонсона, где бывший премьер обратился к Трампу и призвал перестать оказывать давление на Киев.

Пришло время признать, что вы помешали миру на Украине, — написал Боуз.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Трамп изменился после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Ватикане. Он пояснил, что глава Белого дома после этого два раза обращался к Владимиру Путину с просьбой не наносить удары по Украине.

При этом первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что Трамп нервничает из-за того, что не укладывается в сроки, в которые обещал установить мир на Украине, и поэтому обвинил Путина в нежелании заканчивать конфликт. Он добавил, что это всего лишь попытка президента Соединенных Штатов ускорить разрешение кризиса, на которой не стоит акцентировать внимание.