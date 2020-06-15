Ирландия получит трёх премьеров во главе одного правительства

Две крупнейшие партии Ирландии, получившие почти одинаковое количество мест на парламентских выборах, договорились с «зелёными» о ротации на посту главы правительства. В течение одного пятилетнего срока в стране сменятся три премьер-министра.
Первым возглавит кабмин лидер либерально-республиканской партии «Фианна Файл» Михол Мартин, следом на пост вернётся нынешний глава правительства Лео Варадкар — руководитель партии «Фине Гэл», последним должность займёт лидер экологической партии Имон Райан. Участники коалиционного правительства отметили, что на фоне пандемии коронавируса нужна «особая гибкость во имя блага граждан».
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За несколько коротких месяцев наш мир перевернулся с ног на голову <...> В борьбе против того, что угрожает нам всем, мы продемонстрировали, что можем удивить самих себя: быстро адаптируясь, создавая новые альянсы, — цитирует издание заявление коалиции.
Как писал NEWS.ru, имеющий медицинское образование Варадкар в апреле 2020-го вернулся к работе врачом, когда Ирландия столкнулась с дефицитом медработников в условиях пандемии коронавируса.
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