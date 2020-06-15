Ирландия получит трёх премьеров во главе одного правительства

https://static.news.ru/photo/e40f6ef4-af3a-11ea-810e-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/richardmc-1834381

Две крупнейшие партии Ирландии, получившие почти одинаковое количество мест на парламентских выборах, договорились с «зелёными» о ротации на посту главы правительства. В течение одного пятилетнего срока в стране сменятся три премьер-министра.

Первым возглавит кабмин лидер либерально-республиканской партии «Фианна Файл» Михол Мартин, следом на пост вернётся нынешний глава правительства Лео Варадкар — руководитель партии «Фине Гэл», последним должность займёт лидер экологической партии Имон Райан. Участники коалиционного правительства отметили, что на фоне пандемии коронавируса нужна «особая гибкость во имя блага граждан».

По информации РИА Новости, Ирландия впервые столкнётся с ротацией премьеров. После выборов 2020 года в стране нарушилась двухпартийная система. Второе место получила радикальная партия «Шинн Фейн», которую связывают с террористической «Ирландской республиканской армией», поэтому показавшие близкие результаты «Фианна Файл» и «Фине Гэл» пошли на большие уступки ставшим четвёртыми «зелёным».

За несколько коротких месяцев наш мир перевернулся с ног на голову <...> В борьбе против того, что угрожает нам всем, мы продемонстрировали, что можем удивить самих себя: быстро адаптируясь, создавая новые альянсы, — цитирует издание заявление коалиции.

Как писал NEWS.ru, имеющий медицинское образование Варадкар в апреле 2020-го вернулся к работе врачом, когда Ирландия столкнулась с дефицитом медработников в условиях пандемии коронавируса.