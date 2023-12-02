Ирландец надел маску и отправился пугать украинских беженцев в Фалкарре Ирландец в балаклаве запугал украинских беженцев музыкой и криками в Фалкарре

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Местный житель в балаклаве запугал украинских беженцев в ирландской деревне Фалкарра, сообщает Highland Radio. Он стоял у здания, где проживали украины и под повстанческую музыку скандировал «вон, вон, вон». Одна из жительниц населенного пункта рассказала об «ужасающем страхе», который охватил украинцев из-за действий этого мужчины. Инцидентом заинтересовалась полиция.

Мужчина в балаклаве стоял возле здания, в котором проживали беженцы, играл ирландскую повстанческую музыку и скандировал: «вон, вон, вон», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Ирландии задумались об отмене льгот для украинских беженцев. Власти страны хотят обязать их оплачивать свое проживание самостоятельно. Мера направлена на замедление притока беженцев из-за нехватки жилья для них и может быть введена до конца текущего года.

Портал INTERIA Biznes в ноябре писал, что украинские беженцы стали массово покидать Польшу. Они возвращаются на родину или переезжают в Германию, которая стала основным местом проживания большей части беженцев. Всего в Евросоюзе на данный момент находится 4,2 млн украинцев, 1,1 млн из них расположились в Германии.

Ранее депутат бундестага Сара Вагенкнехт заявила, что украинские беженцы, которых приютила Германия, злоупотребляют предоставляемыми им льготами. По ее словам, некоторые украинцы фактически живут на родине, но приезжают в ФРГ за пособиями.