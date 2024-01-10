В Британии заявили, что Иран разработал новый ударный беспилотник для РФ Sky News: Иран может передать России баллистические ракеты дальностью 700 км

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Секретная подземная база дронов в неизвестном месте в Иране

Иран разработал для российских военных новый ударный дрон, пишет Sky News, ссылаясь на собственные источники. Кроме того, по информации издания, Тегеран близок к тому, чтобы снабдить Москву баллистическими ракетами дальностью 700 км.

По достоверным данным, Иран в ближайшее время может поставить РФ высокоточные тактические ракеты типа «Абабил» или «Фатех» с дальностью от 300 до 700 км, — сообщил телеканал.

Также сообщается, что новый БПЛА «Шахед-107» — разведывательный и ударный дрон, способный преодолевать расстояние около 1500 км. «Несколько единиц» новых беспилотников «предложены России», говорится в статье.

Телеканал утверждает, что российское наступление «во многом опирается на иранские дроны, которые постоянно модернизируются. Они стараются сделать их быстрее, чтобы заставить ВСУ использовать более дорогие системы ПВО».

Ранее военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что российские беспилотники «Герань» и «Ланцет-3» можно назвать сильнейшими дронами на вооружении ВС РФ. По его словам, они не только превосходят украинские БПЛА, но и не имеют аналогов в мире.

Военный корреспондент Александр Коц написал, что единственной реакцией на возможное применение Россией баллистических ракет из КНДР в зоне специальной военной операции может быть «покерфейс». Он также напомнил, что на Украину «оружие гонят эшелонами» из более 50 стран и при этом никто не возмущается действиями спонсоров Киева. Как подчеркнул Коц, не Россия «открыла этот военторг», поэтому возмущение западных стран выглядит неуместным.