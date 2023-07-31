Иракцы сожгли Коран в Швеции Двое мигрантов из Ирака сожгли Коран в Стокгольме

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Двое мигрантов из Ирака сожгли Коран в столице Швеции Стокгольме, передает ТАСС. Акция проходила неподалеку от здания парламента страны с разрешения местной полиции.

В ходе акции мигранты пинали священную книгу, подожгли несколько страниц в середине, а затем бросили ее в мусорный контейнер. После этого они разорвали еще один экземпляр Корана и отправили его вслед за первым.

Акция проходила в присутствии около 50 человек, большинство из которых были представителями СМИ. Наблюдавшие за происходящим мусульмане протестовали против такого обращения с Кораном, а также призывали мигрантов выйти из-под защиты полиции, чтобы «поговорить с глазу на глаз».

Одним из участников акции был Салван Момик, который в конце июня в первый день Курбан-байрама вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее. Все это он проделал перед зданием мечети в Стокгольме.

Ранее сообщалось, что в Дании местные радикалы сожгли по меньшей мере три экземпляра Корана. Две акции прошли у посольств Турции и Египта в Копенгагене, а третья — у дипмиссии Пакистана.