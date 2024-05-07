Бедность и НАТО в Молдавии, цензура, Гагаузия: что рассказала Санду Дудю

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майя Санду

Президент Молдавии Майя Санду дала интервью блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), в котором заговорила на русском языке. О чем было интервью, где Санду нашла главную причину бедности Молдавии, что происходит с оппозицией в республике, есть ли там коррупция и получат ли «Би-2» молдавское гражданство?

О чем говорили Санду и Дудь в интервью

В интервью Санду обсудила с блогером коррупцию, проблемы демократии и борьбу с оппозицией в Молдавии. Кроме того, политик ответила на вопросы касательно Приднестровья и Гагаузии, а также отношения республики с Румынией.

Юрий Дудь в ходе интервью отметил, что его удивило многое, что он узнал о власти и политике в современной Молдавии.

По словам Санду, коррупция является одной из причин, по которым Молдавия спустя 30 лет после распада Советского Союза остается бедной страной. Она отметила, что коррупция является большой проблемой для демократии, которая в стране находится под угрозой. Основной опасностью для молдавской демократии она назвала оппозиционные политические силы молдавского блока «Победа» (Victoria), учредительный съезд которого прошел в Москве 22 апреля. По данным РИА Новости, некоторые из участников съезда были задержаны сразу же по возвращении в Молдавию в аэропорту Кишинева.

Фото: Тарас Рыбьянов/ТАСС Евгения Гуцул

Что происходит в Молдавии с цензурой

Дудь интересовался тем, что в Молдавии происходит со СМИ. В ноябре 2023 года премьер-министр Дорин Речан указывал, что Комиссия по чрезвычайным ситуациям приостанавливает лицензии у шести молдавских телеканалов: «Оризонт-ТВ», ICTV, «Прайм-ТВ», «Публика-ТВ», «Канал-2», «Канал-3». Блогер напомнил, что та же судьба постигла десятки СМИ, причем многие — без решения суда.

Однако Санду уверенно сообщила, что цензуры в Молдавии нет, поскольку закрытые медиа и телеканалы являются «средствами массовой дезинформации». Глава государства подчеркнула, что Молдавия за последнее время существенно поднялась в западных рейтингах «свободы СМИ».

Дудь отметил, что в Молдавии заблокированы также многочисленные российские СМИ — те, которые выражают официальную точку зрения Кремля. По словам Санду, власти в Кишиневе «исходят из европейских стандартов» и «просто повторяют решения Евросоюза», потому что считают что «дезинформация и пропаганда — это очень плохо для нашей демократии».

Что происходит в Молдавии с оппозицией

Дудь также задал Санду вопрос о том, что происходит с политической конкуренцией в стране. В частности, он попросил прокомментировать ситуацию с арестом главного конкурента Санду — экс-президента Игоря Додона. Он был задержан 24 мая 2022 года — в день рождения молдавского президента.

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press Игорь Додон

Санду заявила, что вопрос о том, почему ее конкурента задержали в ее день рождения, надо адресовать прокуратуре Молдавии. Также, по ее словам, она до сих пор не видела никаких результатов по обвинениям, предъявленным Додону.

Аналогичным образом она заявила, что кандидат в мэры города Бельцы Ирина Таубер (партия «Шор») «купила все голоса». Главным «врагом демократии» в стране, по версии Санду, является бизнесмен Илан Шор.

Как складываются отношения Молдавии и Румынии

Санду признала, что у нее «очень давно, 13 или 15 лет», есть паспорт Румынии. По ее словам, у «миллиона» молдаван уже есть паспорт страны, входящей в Евросоюз и НАТО.

В начале апреля премьер Румынии Марчел Чолаку поддержал планы по объединению Молдавии и Румынии в одно государство. По его словам, в Молдавии живут «такие же румыны». Член молдавской партии «Возрождение» Василий Боля заявил РИА Новости, что Румыния может даже ввести в Молдавию войска.

«Мы сталкиваемся с такой ситуацией, что может так получиться, что на территорию нашей страны войдут по просьбе нашего президента, которая тоже имеет румынское гражданство, войска соседнего государства», — пожаловался Боля.

Таким образом Румыния может оказаться в составе или под контролем страны НАТО, несмотря на неразрешенный конфликт в Приднестровье и возражения Гагаузии.

Что происходит с Гагаузией, почему начался раскол в Молдавии

Ранее башкан (глава) автономии Евгения Гуцул заявила в Telegram-канале, что Гагаузская автономия объявит о своей независимости, если Молдавия решит объединиться с Румынией. Жители Гагаузии не считают себя румынами и хотят развивать отношения с Россией.

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости Евгения Гуцул

В интервью Дудь напомнил, что в соответствии с законодательством Молдавии главу Гагаузии необходимо утвердить членом правительства, однако этого не произошло. Санду заявила, что Гуцул «представляет коррумпированную группировку».

Что за история с «Би-2» и гражданством Молдавии

Выдача гражданства Молдавии некоторым членам группы «Би-2» не исключена, если с документами все будет в порядке, заявила Санду. Она сообщила Дудю, что слышала про запрос участников «Би-2», но сама еще не ознакомилась с документами.

Ранее о том, что некоторые музыканты рок-группы «Би-2» и члены их семей подали документы на получение гражданства Молдавии, сообщил в Telegram-канале глава кабинета президента страны Адриан Бэлуцел.

Адвокат Сергей Жорин объяснил NEWS.ru, что рокеры, которые осудили СВО и уехали из России, решили сменить гражданство из-за предвзятого отношения к россиянам.

«К сожалению, после начала СВО во многих странах мира появилось предвзятое, мягко говоря, отношение к гражданам России. При этом зачастую их отношение ничем не обосновано. Российский паспорт сейчас закрывает очень много дверей. Россиянам закрывают счета в банках, отказывают в получении виз. Почему „Би-2“ захотели получить именно молдавское гражданство, сложно сказать. Возможно, это по тем или иным причинам был наиболее приемлемый вариант», — заявил Жорин.

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