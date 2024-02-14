Интервью Путина привело канадцев в восторг Посол Степанов: интервью Путина Карлсону вызвало восторг у простых канадцев

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону вызвало восторг среди канадцев, заявил посол РФ в Оттаве Олег Степанов. Дипломат уточнил, что это касается только простых жителей — власти страны предпочли интервью проигнорировать, передает KP.RU.

Если мы посмотрим канадские соцсети, то у всех интервью нашего президента вызвало восторг. А вот государственные СМИ, которых тут большинство, предпочли его просто проигнорировать, — рассказал Степанов.

Ранее американцы высказали мнение по поводу интервью Путина. Американский журналист и телеведущий Джои Маннарино заявил, что в «любой день выберет Путина, а не Байдена», пояснив, что российский лидер всегда ставит интересы страны на первое место, в отличие от президента США Джо Байдена. Пользователи Twitter (X) отметили, что Путин «исключительно хорошо информирован и патриотичен, он думает о том, что лучше для следующих поколений».

Евродепутат от оппозиционной Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски в свою очередь назвал интервью «острым». А авторы зарубежного паблика End Wokeness подчеркнули, что «Путин дал лекцию по сотням лет истории Восточной Европы на 28 с лишним минут без единой шпаргалки». А Байден, по их словам, не представляет, что он ел на обед.