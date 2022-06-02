Интерпол предостерёг от поставок оружия Украине Интерпол: поставляемое Украине оружие может попасть в руки преступников

Фото: Chustine Minoda/U.S. Air Force

Значительная часть оружия, которое в настоящее время поставляется Украине различными странами, может оказаться на чёрном рынке и попасть в руки преступников, предупредил генсек Интерпола Юрген Шток. По его словам, криминал уже «присматривается» к этому арсеналу, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Широкая доступность оружия во время нынешнего конфликта приведёт к его незаконному распространению на постконфликтной стадии, — сказал Шток.

По его мнению, вероятным ареалом распространения нелегального оружия станет территория Евросоюза, поскольку здесь цены на чёрном рынке особенно высоки, в частности в скандинавских странах. Однако позднее оно может получить распространение и на других континентах. Шток призвал государства, поставляющие оружие Украине, сосредоточиться на механизмах его отслеживания.

Глава Интерпола добавил, что преступные группировки уже сейчас задумываются о том, как получить доступ к этому оружию. Причём речь идёт не только о стрелковом, но и тяжёлом вооружении. Необходимо принимать меры, чтобы не допустить его попадания в руки криминала.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в Минобороны заявил, что США не в состоянии отследить, куда именно попадает отправленное Америкой на Украину вооружение. Американское руководство контролирует поставки вооружения только до того момента, как оно попадает на территорию Украины, уточнили журналисты.

27 мая сообщалось, что в Крыму сотрудники ФСБ перекрыли канал поставки оружия и боеприпасов в республику с территории Украины. При этом были задержаны пять человек, в отношении них возбуждены уголовные дела.