Интерпол отказался искать сбежавшего в Белоруссию польского судью Полиция Польши: Интерпол отказался искать судью Шмидта в Белоруссии

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Интерпол не будет помогать польским правоохранительным органам в розыске бежавшего в Белоруссию судьи Томаша Шмидта, сообщила пресс-секретарь Главной комендатуры полиции Польши Катажина Новак. Она пояснила, что причина в политических преступлениях беглеца, передает РИА Новости.

Интерпол отказался выдать красную карточку в отношении судьи Томаша Шмидта из-за того, что он не разрешает обработку данных по своим каналам за действия против безопасности государства, которые считаются политическими преступлениями, — заявила Новак.

Ранее уехавший в Белоруссию судья Шмидт рассказал, что польские власти собираются направить в республику наемных убийц, чтобы устранить его. Так он прокомментировал решение Высшего административного суда Польши о снятии с него юридического иммунитета. Шмидт заверил, что неоднократно получал угрозы как по телефону, так и при личном контакте.

Шмидт уехал в Белоруссию из-за несогласия с политикой Варшавы. На родине против него начали расследование по подозрению в шпионаже. 6 мая на пресс-конференции в Минске судья попросил о политическом убежище. Также в обращении к президенту республики Александру Лукашенко он указал, что его возвращение в Польшу невозможно из-за опасности для жизни.