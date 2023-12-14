«Интересный парень»: Сладков рассказал о разговоре с пленным солдатом ВСУ Сладков: пленный украинский десантник показался не трусливым и адекватным

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Украинский военнопленный

Великобритания абсолютно не интересуется результатами своего обучения украинских военных, пишет в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. К такому выводу он пришел после разговора с пленным украинским десантником, который проходил западные курсы. Помимо прочего, журналист отмечает, что парень показался ему не трусливым и адекватным.

Общался сегодня с пленным украинским десантником. Подготовлен в Британии. <...> Интересный парень. Показался мне не трусливым, адекватным, — пишет военкор.

Также Сладков приводит некоторые выдержки из беседы. В частности, военнопленный рассказал об обещаниях хорошей подготовки. На самом же деле на нее ушло всего лишь 35 дней, 25 из которых они изучали теорию. Переводчиками были украинские девушки, которые приехали в Великобританию в качестве беженок. По словам десантника, ни один пункт занятий не соответствовал реалиям в Донбассе.

Ранее российский военнослужащий рассказал, что ВСУ в боевых действиях не придерживаются никаких правил ведения войны. По его словам, главной особенностью украинских военных является подлость, которой их научили западные инструкторы.

До этого Минобороны РФ опубликовало видео признания военнопленного, гражданина Грузии Георгия Гоглидзе, где он говорит, что ВСУ обещали платить по $300 за каждого убитого российского военнослужащего. Предварительно боец прошел обучение под руководством инструкторов из США, Франции, ФРГ и Польши.