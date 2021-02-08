Интерес Германии к «Спутнику V» объяснили «катастрофой» на Западе

https://static.news.ru/photo/85c7d474-6a62-11eb-8785-96000091f725_660.jpg Фото: Luis Lima Jr/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Катастрофа» с распространением в Евросоюзе вакцин от коронавируса привела к тому, что власти ФРГ стали присматриваться к «Спутнику V». Российский препарат может стать четвёртой вакциной в Европе после разработок компаний Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.

Такое мнение высказал публицист Константин Экнер в статье, опубликованной журналом Spectator.

Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной «Спутник V». Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчёты, — отметил автор.

Он добавил, что у европейских регуляторов всё ещё вызывает настороженность вакцина англо-шведской компании AstraZeneca. При этом «бурная активность» отмечена в ФРГ после публикации в медицинском журнале Lancet результатов третьей фазы клинических исследований «Спутника V».

В Германии с одобрением восприняли возможность получения ещё одной вакцины, поскольку в стране растёт недовольство медленным ходом вакцинации, — говорится в статье.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Южной Кореи могут закупить российскую вакцину «Спутник V» в качестве резервного препарата. Кроме того, руководство страны обсудит приобретение и других «прививок». Вопрос поставок «Спутника V» возник после информации о низкой эффективности созданной в Оксфордском университете вакцины AstraZeneca, принцип которой похож на технологию из РФ.