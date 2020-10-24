Институт Коха, ведущий статистику по COVID-19, пытались поджечь в Германии

https://static.news.ru/photo/1ece62ac-16ce-11eb-a68c-fa163e074e61_660.jpg Фото: rki.de

Неизвестные в ночь на 25 октября пытались поджечь институт Роберта Коха, который ведёт статистику по коронавирусу в Германии.

По данным пресс-службы берлинской полиции, в 02:40 (04:40 мск) несколько человек начали бросать в фасад здания бутылки с зажигательной смесью. В результате их действий разбилось окно. Начавшийся пожар удалось потушить.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что атаковавшими институт двигали политические мотивы.

В пресс-службе добавили, что в результате инцидента никто не пострадал, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ситуация с коронавирусом в стране очень серьёзная. Вирус очень быстро распространяется, и страну ожидают «тяжёлые месяцы».

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Германия находится на 17-м месте в мире по уровню заболеваемости коронавирусом.