Институт Коха предупредил Европу о третьей волне COVID-19

https://static.news.ru/photo/cb400b16-81b9-11eb-b9b0-96000091f725_660.jpg Фото: Rupert Oberhäuser via www.imago-images.de/Global Look Press

Европе следует опасаться третьей волны коронавируса. Она может начаться в ближайшее время, если процедурой вакцинации будет охвачено недостаточное количество людей. Об этом заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.

В Германии я вижу, что третья волна уже началась. И это вызывает особое беспокойство, — цитирует его РИА Новости.

Профессор подчеркнул, что необходимо привить как можно большее число людей. В противном случае европейские медики не смогут справиться с наплывом заразившихся.

Вилер добавил, что требования в отношении масок, дистанции и ограничений контактов между людьми остаются в силе. Если не будут приняты необходимые меры, ранее отменённые ограничения вернутся уже осенью.

Ранее глава правительства Украины Денис Шмыгаль сообщил о начале в стране третьей волны пандемии COVID-19. Он отметил, что масочный режим сохранится ещё как минимум два года, пока будет идти вакцинация населения. При этом премьер порекомендовал не строить иллюзий относительно того, что «вакцина всех спасёт».

Как писал NEWS.ru, руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова заявила, что третья волна коронавируса может возникнуть в России в мае. Она сделала оговорку, что такой сценарий не учитывает вакцинацию.