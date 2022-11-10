Инспекторы ГАИ в Приднестровье вышли на службу в советской форме

Фото: Михаил Потырнике /ТАСС

В День милиции 10 ноября на службу в Приднестровье вышли госавтоинспекторы в форме советского образца, передает EADaily. Сотрудники ГАИ в этот день говорят с гражданами о соблюдении правил дорожного движения, напоминают о замене летних шин на зимние, а также вручают памятки. Старший инспектор по агитации и пропаганде УМВД ПМР Владимир Дабежа уточнил, что службу в советской форме несут действующие сотрудники ГАИ. В пресс-службе МВД напомнили, что еще 30 лет назад сотрудники в такой же форме вызывали уважение.

Всего 30 лет назад сотрудники в таком обмундировании и на спецавтомобилях вызывали уважение у каждого гражданина, а на нарушителей и преступников наводили страх. 10 ноября госавтоинспекторы в советской форме вновь несут службу, но уже создавая праздничную атмосферу, — сообщили в пресс-службе МВД.

Водители и пешеходы старшего возраста говорят, что они навевают ностальгические воспоминания. Многие специально останавливаются, чтобы сфотографироваться с блюстителями порядка, пишет издание.

Президент России Владимир Путин ранее поздравил работников МВД с Днем сотрудника органов внутренних дел (ранее — День милиции). В своем обращении глава государства обозначил приоритеты работы полицейских, а также отметил смелость, которую проявляют сотрудники внутренних органов, участвую в спецоперации на Украине. Поздравление опубликовано на официальном сайте Кремля. Он также заявил, что сотрудники МВД России действуют мужественно, смело и решительно в ходе спецоперации, пресекая провокации и диверсии, обеспечивая общественный порядок в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.