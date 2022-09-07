ИНСОМАР: жители Херсона и Запорожья видят свое будущее в составе России

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Запорожье, Украина

Большинство жителей Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее в составе России, заявил директор по политанализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Такой вывод был сделан по результатам соцопроса жителей этих областей, передает РИА Новости.

Жители Запорожской и Херсонской областей видят свое будущее с Россией, и можно говорить об этом уверенно, — заявил Потуремский.

Согласно данным исследовательского института, в опросе участвовали две тысячи человек, по тысячи на каждую область. В Запорожской области 71% респондентов высказался в пользу присоединения региона к России, к Херсонской меньше — 63%. Принять участие в голосовании по вопросу о присоединении к России в Запорожской области собираются 74% опрошенных (отказались от участия 13%), в Херсонской — 61% (22%).

Ранее первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что большая часть жителей Донбасса, Херсона и Запорожья хочет присоединения к России. По его словам, проведение референдума абсолютно легитимно и российская сторона с уважением отнесется к любому решению жителей этих земель.