Иностранный журналист рассказал, когда терпению русских придёт конец

https://static.news.ru/photo/7cb76418-1e09-11ea-b042-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

В том случае, если Германия откажется от проекта «Северный поток — 2», Россия воспримет этот шаг в качестве сигнала о необходимости дать жёсткий ответ. Об этом заявил журналист издания Advance из Хорватии Д. Марьянович.

По мнению Марьяновича, сейчас Германия оказалась перед сложным решением: запустить газопровод «Северный поток — 2» и восстановить отношения с США, которые оказались испорчены во время президентства Дональда Трампа.

Хорватский журналист считает, что Берлину необходим российский газопровод, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность. Одновременно Германия намерена решить вопрос своей физической безопасности, для чего ей необходима помощь Запада. Марьянович полагает, что Россию такая ситуация устраивает.

Всё, чего хочет Москва, это дополнительные возможности для поставок газа, так как речь идёт в том числе о её собственной безопасности, — отметил журналист.

При этом автор убеждён, что США подобная ситуация не устроит. Марьянович называет Байдена идеологом холодной войны, которому необходимо восстановить влияние США в Европе, в первую очередь — в Германии. Автор не исключает, что Берлин способен отказаться от газопровода, дабы наладить отношения со Штатами, при этом понеся большие финансовые убытки, поскольку будет вынужден выплатить России компенсации за остановленный проект.

Однако журналист полагает, что Берлин пугает не только это. Марьянович напомнил, что Россия всегда вела себя с германскими коллегами корректно, когда дело касалось энергетических договорённостей и поставок газа. Тем не менее русскому терпению может настать конец, считает автор.

Отказ от подобного мегапроекта может рассердить русских и, возможно, настолько, что они захотят отмщения, — утверждает журналист.

Перевод газового проекта в политическую плоскость станет для Москвы сигналом, что «игра станет жёстче», и тогда Россия будет вынуждена ответить. И если таким ответом будет прекращение поставок газа в Германию, немцам придётся очень сложно.

США «позаботятся» о Европе точно так же, как заботятся сейчас о доступности вакцины от коронавируса, — подчеркнул Марьянович.

И теперь, по мнению журналиста. Германия должна выбрать, кого ей придётся разозлить: США или РФ.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Он протянется от побережья России через Балтику до Германии. Против проекта активно выступают США, которые планировали продавать в Европу свой сжиженный газ, а также Украина и ещё ряд стран.

В конце февраля из-за угрозы американских санкций из «Северного потока — 2» вышли 18 европейских компаний. На данный момент санкции были введены только в отношении российской компании «КВТ-Рус», эксплуатирующей трубоукладчик «Фортуна».

Ранее NEWS.ru писал, что в правительстве Германии намерены обсудить с новой администрацией президента США вопрос отмены санкций против газопровода «Северный поток — 2», которые в Берлине считают посягательством на европейский суверенитет.