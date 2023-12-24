Иностранные спецслужбы предупреждали Сербию о подготовке беспорядков Вучич: Сербия заранее узнала о подготовке беспорядков от иностранных спецслужб

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Иностранные спецслужбы заблаговременно проинформировали силовые структуры Сербии о подготовке беспорядков и планах захвата администрации Белграда, признался в ходе экстренного обращения к нации президент республики Александр Вучич. По его словам, которые приводит ТАСС, информация помогла своевременно подготовиться к происходящему.

Мы уже несколько дней предупреждаем о внешнем факторе, о том, что происходит. Многие притворялись наивными и не хотели слышать и видеть, что происходит. Спасибо тем зарубежным службам, которые дали понять, что знают, что именно готовится, и предоставили информацию нашим спецслужбам, которые своевременно отреагировали и точно знали, что планируют злоумышленники, — сказал Вучич.

Он также заявил, что попытка захвата здания администрации Белграда не является революцией. По словам Вучича, ситуацию в республике контролируют правоохранительные органы. При этом глава государства признал, что происходящие в настоящее время протесты «драматичны».

24 декабря протестующие перекрыли центральную улицу Краля Милана. Это произошло после слов Вучича о недопущении захвата власти. Собравшиеся принесли с собой флаги Сербии и ЕС, они выкрикивали антиправительственные лозунги, использовали громкоговорители, свистки и дудки. Затем участники митинга попытались проникнуть в здание администрации Белграда, они выломали дверь и разбили камеры видеонаблюдения.