Иностранные наемники напились и устроили поножовщину в Киеве

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Киеве наемники Интернационального легиона ВСУ напились и устроили драку, в ходе которой двое из них получили ножевые ранения, а еще один — перелом челюсти, сообщает издание «Страна.ua». Пострадавшие госпитализированы в одну из больниц украинской столицы.

Инцидент произошел в одном из частных домов в Дарницком районе Киева. Там собрались наемники из США, Канады, Великобритании и Румынии. Во время распития алкоголя между ними началась ссора, которая переросла в драку.

Во время драки великобританец Лион Мшери схватил нож и ударил им американца и канадца, нанеся им колотые раны рук и ног. После этого Мшери ударил кулаком румына, сломав ему челюсть, — говорится в сообщении.

По сведениям издания, британский наемник пока остается на свободе. Решение о его задержании будет принято после правовой квалификации инцидента.

Ранее попавший в плен грузинский снайпер Георгий Чубетидзе рассказал, что поток наемников во «второй иностранный легион» ВСУ заметно снизился. По его словам, по сравнению с прошлым годом и началом нынешнего пополняться новыми людьми легион стал гораздо реже.

До этого военкор Александр Сладков отметил, что ВСУ сталкиваются с серьезными проблемами, если не жалеют даже иностранных наемников. Так он прокомментировал информацию о том, что бойцы ВС России взяли в плен несколько наемников ВСУ. Военкор выразил уверенность, что в дальнейшем пленных «будет еще больше».